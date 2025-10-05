Hypha Staked AVAX（STAVAX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 33.88 $ 33.88 $ 33.88 24H最低價 $ 35.59 $ 35.59 $ 35.59 24H最高價 24H最低價 $ 33.88$ 33.88 $ 33.88 24H最高價 $ 35.59$ 35.59 $ 35.59 歷史最高 $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 最低價 $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 漲跌幅（1H） +0.33% 漲跌幅（1D） -2.19% 漲跌幅（7D） +7.77% 漲跌幅（7D） +7.77%

Hypha Staked AVAX（STAVAX）目前實時價格為 $34.62。過去 24 小時內，STAVAX 的交易價格在 $ 33.88 至 $ 35.59 之間波動，市場活躍度顯著。STAVAX 的歷史最高價為 $ 67.01，歷史最低價為 $ 16.44。

從短期表現來看，STAVAX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.33%，過去 24 小時內變動為 -2.19%，過去 7 天內累計變動為 +7.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hypha Staked AVAX（STAVAX）市場資訊

市值 $ 29.71M$ 29.71M $ 29.71M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 29.71M$ 29.71M $ 29.71M 流通量 858.75K 858.75K 858.75K 總供應量 858,748.461585617 858,748.461585617 858,748.461585617

Hypha Staked AVAX 的目前市值為 $ 29.71M, 它過去 24 小時的交易量為 --。STAVAX 的流通量為 858.75K，總供應量是 858748.461585617，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 29.71M。