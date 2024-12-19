Hypersign Identity 圖標

Hypersign Identity 價格 (HID)

USD

Hypersign Identity (HID) 實時價格圖表

$0.01963511
$0.01963511$0.01963511
-3.40%(1D)

今天 Hypersign Identity (HID) 的價格

今天 Hypersign Identity (HID) 的實時價格爲 0.01963511 USD。目前其市值爲 $ 666.49K USD。HID 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hypersign Identity 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.67K USD
- Hypersign Identity 當天價格變化爲 -3.41%
- 其循環供應量爲 34.00M USD

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Hypersign Identity (HID) 價格表現 USD

今天內，Hypersign Identity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00069426843761146
在過去30天內，Hypersign Identity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0096170667
在過去60天內，Hypersign Identity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0087727354
在過去90天內，Hypersign Identity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000599998009790523

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00069426843761146-3.41%
30天$ +0.0096170667+48.98%
60天$ +0.0087727354+44.68%
90天$ +0.000599998009790523+3.15%

Hypersign Identity (HID) 價格分析

Hypersign Identity 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01946126
$ 0.01946126$ 0.01946126

$ 0.02100143
$ 0.02100143$ 0.02100143

$ 0.764958
$ 0.764958$ 0.764958

-0.35%

-3.41%

-7.31%

Hypersign Identity (HID) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 666.49K
$ 666.49K$ 666.49K

$ 11.67K
$ 11.67K$ 11.67K

34.00M
34.00M 34.00M

什麼是Hypersign Identity (HID)

Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients.

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Hypersign Identity (HID) 資源

官網

大家還在問：關於 Hypersign Identity (HID) 的其他問題

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HID 兌換爲當地貨幣

1 HID 兌換 AUD
A$0.031416176
1 HID 兌換 GBP
0.0155117369
1 HID 兌換 EUR
0.0188497056
1 HID 兌換 USD
$0.01963511
1 HID 兌換 MYR
RM0.088357995
1 HID 兌換 TRY
0.6886033077
1 HID 兌換 JPY
¥3.0774107903
1 HID 兌換 RUB
2.0310557784
1 HID 兌換 INR
1.6711442121
1 HID 兌換 IDR
Rp321.8869976784
1 HID 兌換 PHP
1.1618094587
1 HID 兌換 EGP
￡E.1.0004088545
1 HID 兌換 BRL
R$0.1227194375
1 HID 兌換 CAD
C$0.0280782073
1 HID 兌換 BDT
2.346395645
1 HID 兌換 NGN
30.536523072
1 HID 兌換 UAH
0.8240855667
1 HID 兌換 VES
Bs0.9817555
1 HID 兌換 PKR
Rs5.4632730064
1 HID 兌換 KZT
10.2638610503
1 HID 兌換 THB
฿0.6780003483
1 HID 兌換 TWD
NT$0.6410863415
1 HID 兌換 CHF
Fr0.0174752479
1 HID 兌換 HKD
HK$0.1525648047
1 HID 兌換 MAD
.د.م0.1959583978