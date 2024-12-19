Hypersign Identity 價格 (HID)
今天 Hypersign Identity (HID) 的實時價格爲 0.01963511 USD。目前其市值爲 $ 666.49K USD。HID 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hypersign Identity 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.67K USD
- Hypersign Identity 當天價格變化爲 -3.41%
- 其循環供應量爲 34.00M USD
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今天內，Hypersign Identity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00069426843761146。
在過去30天內，Hypersign Identity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0096170667。
在過去60天內，Hypersign Identity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0087727354。
在過去90天內，Hypersign Identity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000599998009790523。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00069426843761146
|-3.41%
|30天
|$ +0.0096170667
|+48.98%
|60天
|$ +0.0087727354
|+44.68%
|90天
|$ +0.000599998009790523
|+3.15%
Hypersign Identity 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.35%
-3.41%
-7.31%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients.
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|1 HID 兌換 AUD
A$0.031416176
|1 HID 兌換 GBP
￡0.0155117369
|1 HID 兌換 EUR
€0.0188497056
|1 HID 兌換 USD
$0.01963511
|1 HID 兌換 MYR
RM0.088357995
|1 HID 兌換 TRY
₺0.6886033077
|1 HID 兌換 JPY
¥3.0774107903
|1 HID 兌換 RUB
₽2.0310557784
|1 HID 兌換 INR
₹1.6711442121
|1 HID 兌換 IDR
Rp321.8869976784
|1 HID 兌換 PHP
₱1.1618094587
|1 HID 兌換 EGP
￡E.1.0004088545
|1 HID 兌換 BRL
R$0.1227194375
|1 HID 兌換 CAD
C$0.0280782073
|1 HID 兌換 BDT
৳2.346395645
|1 HID 兌換 NGN
₦30.536523072
|1 HID 兌換 UAH
₴0.8240855667
|1 HID 兌換 VES
Bs0.9817555
|1 HID 兌換 PKR
Rs5.4632730064
|1 HID 兌換 KZT
₸10.2638610503
|1 HID 兌換 THB
฿0.6780003483
|1 HID 兌換 TWD
NT$0.6410863415
|1 HID 兌換 CHF
Fr0.0174752479
|1 HID 兌換 HKD
HK$0.1525648047
|1 HID 兌換 MAD
.د.م0.1959583978