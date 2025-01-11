HyperQuant 價格 (HQ)
今天 HyperQuant (HQ) 的實時價格爲 0.001657 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HQ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HyperQuant 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.16 USD
- HyperQuant 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，HyperQuant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，HyperQuant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003468250。
在過去60天內，HyperQuant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002591584。
在過去90天內，HyperQuant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012780168832585925。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0003468250
|-20.93%
|60天
|$ -0.0002591584
|-15.64%
|90天
|$ -0.0012780168832585925
|-43.54%
HyperQuant 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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0.00%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
HyperQuant is the native toolbox to leverage HyperLiquid power. It's designed for everyone, requiring no technical wizardry or a giga brain. By offering advanced strategies and tools, HyperQuant aims to support an ecosystem that creates a fully on-chain open financial system. HyperQuant equips users with the necessary tools to navigate and capitalize on the HyperLiquid ecosystem efficiently and effectively.
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|1 HQ 兌換 AUD
A$0.00268434
|1 HQ 兌換 GBP
￡0.00134217
|1 HQ 兌換 EUR
€0.00160729
|1 HQ 兌換 USD
$0.001657
|1 HQ 兌換 MYR
RM0.00743993
|1 HQ 兌換 TRY
₺0.05869094
|1 HQ 兌換 JPY
¥0.26125919
|1 HQ 兌換 RUB
₽0.16840091
|1 HQ 兌換 INR
₹0.14281683
|1 HQ 兌換 IDR
Rp27.16393008
|1 HQ 兌換 PHP
₱0.097763
|1 HQ 兌換 EGP
￡E.0.08372821
|1 HQ 兌換 BRL
R$0.01014084
|1 HQ 兌換 CAD
C$0.00238608
|1 HQ 兌換 BDT
৳0.20212086
|1 HQ 兌換 NGN
₦2.56897966
|1 HQ 兌換 UAH
₴0.07005796
|1 HQ 兌換 VES
Bs0.087821
|1 HQ 兌換 PKR
Rs0.46142479
|1 HQ 兌換 KZT
₸0.8743989
|1 HQ 兌換 THB
฿0.05746476
|1 HQ 兌換 TWD
NT$0.05486327
|1 HQ 兌換 CHF
Fr0.00150787
|1 HQ 兌換 HKD
HK$0.01289146
|1 HQ 兌換 MAD
.د.م0.01663628