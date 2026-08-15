Hyperlane USD Coin 今日價格

Hyperlane USD Coin (HUSDC) 今日實時價格為 $ 0.988465，過去 24 小時內變化了 2.10%。目前 HUSDC 兌 USD 的匯率為 $ 0.988465 每 HUSDC。

Hyperlane USD Coin 目前市值在 $ 382,283 排名第 #-，流通供應量為 387.22K HUSDC。過去 24 小時內，HUSDC 的交易價格在 $ 0.96465（低點）和 $ 1.47（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.53，而歷史最低價為 $ 0.671749。

短期表現方面，HUSDC 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -0.84%。過去一天，總交易量達到 $ 21.51K。

Hyperlane USD Coin（HUSDC）市場資訊

市值 $ 382.28K$ 382.28K $ 382.28K 成交量（24H） $ 21.51K$ 21.51K $ 21.51K 完全稀釋市值 $ 382.75K$ 382.75K $ 382.75K 流通量 387.22K 387.22K 387.22K 總供應量 387,220.639688 387,220.639688 387,220.639688

Hyperlane USD Coin 的目前市值為 $ 382.28K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 21.51K。HUSDC 的流通量為 387.22K，總供應量是 387220.639688，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 382.75K。