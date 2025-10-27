Hyperion Staked Aptos（STAPT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 4.0 24H最高價 $ 4.18 歷史最高 $ 6.5 最低價 $ 3.29 漲跌幅（1H） +0.87% 漲跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） +6.56%

Hyperion Staked Aptos（STAPT）目前實時價格為 $4.05。過去 24 小時內，STAPT 的交易價格在 $ 4.0 至 $ 4.18 之間波動，市場活躍度顯著。STAPT 的歷史最高價為 $ 6.5，歷史最低價為 $ 3.29。

從短期表現來看，STAPT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.87%，過去 24 小時內變動為 -0.02%，過去 7 天內累計變動為 +6.56%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hyperion Staked Aptos（STAPT）市場資訊

市值 $ 1.31M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 83.27M 流通量 211.50K 總供應量 13,214,587.3862452

Hyperion Staked Aptos 的目前市值為 $ 1.31M, 它過去 24 小時的交易量為 --。STAPT 的流通量為 211.50K，總供應量是 13214587.3862452，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 83.27M。