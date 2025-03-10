Hyperfy 圖標

Hyperfy 價格 (HYPER)

USD

Hyperfy (HYPER) 實時價格圖表

$0.0067663
$0.0067663$0.0067663
-7.10%(1D)

今天 Hyperfy (HYPER) 的價格

今天 Hyperfy (HYPER) 的實時價格爲 0.0067663 USD。目前其市值爲 $ 2.99M USD。HYPER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hyperfy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 52.33K USD
- Hyperfy 當天價格變化爲 -7.13%
- 其循環供應量爲 443.51M USD

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Hyperfy (HYPER) 價格表現 USD

今天內，Hyperfy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00052023525571061
在過去30天內，Hyperfy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0033133603
在過去60天內，Hyperfy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0063338975
在過去90天內，Hyperfy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00052023525571061-7.13%
30天$ -0.0033133603-48.96%
60天$ -0.0063338975-93.60%
90天$ 0--

Hyperfy (HYPER) 價格分析

Hyperfy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00618313
$ 0.00618313$ 0.00618313

$ 0.00744977
$ 0.00744977$ 0.00744977

$ 0.187641
$ 0.187641$ 0.187641

+5.98%

-7.13%

-55.03%

Hyperfy (HYPER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

$ 52.33K
$ 52.33K$ 52.33K

443.51M
443.51M 443.51M

什麼是Hyperfy (HYPER)

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Hyperfy (HYPER) 資源

官網

大家還在問：關於 Hyperfy (HYPER) 的其他問題

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HYPER 兌換爲當地貨幣

1 HYPER 兌換 AUD
A$0.010690754
1 HYPER 兌換 GBP
0.005210051
1 HYPER 兌換 EUR
0.006224996
1 HYPER 兌換 USD
$0.0067663
1 HYPER 兌換 MYR
RM0.029839383
1 HYPER 兌換 TRY
0.24696995
1 HYPER 兌換 JPY
¥0.998502891
1 HYPER 兌換 RUB
0.601930048
1 HYPER 兌換 INR
0.589547719
1 HYPER 兌換 IDR
Rp110.922933072
1 HYPER 兌換 PHP
0.38770899
1 HYPER 兌換 EGP
￡E.0.342577769
1 HYPER 兌換 BRL
R$0.039109214
1 HYPER 兌換 CAD
C$0.009675809
1 HYPER 兌換 BDT
0.822985069
1 HYPER 兌換 NGN
10.251959445
1 HYPER 兌換 UAH
0.279177538
1 HYPER 兌換 VES
Bs0.4330432
1 HYPER 兌換 PKR
Rs1.896323238
1 HYPER 兌換 KZT
3.32495982
1 HYPER 兌換 THB
฿0.228159636
1 HYPER 兌換 TWD
NT$0.222205292
1 HYPER 兌換 CHF
Fr0.005886681
1 HYPER 兌換 HKD
HK$0.052574151
1 HYPER 兌換 MAD
.د.م0.065836099
1 HYPER 兌換 MXN
$0.137085238