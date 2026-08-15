Hyperbet by Virtuals 今日價格

Hyperbet by Virtuals (HBET) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 HBET 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HBET。

Hyperbet by Virtuals 目前市值在 $ 53,166 排名第 #-，流通供應量為 507.79M HBET。過去 24 小時內，HBET 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HBET 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.23%。過去一天，總交易量達到 $ 1.99。

Hyperbet by Virtuals（HBET）市場資訊

市值 $ 53.17K$ 53.17K $ 53.17K 成交量（24H） $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 完全稀釋市值 $ 104.70K$ 104.70K $ 104.70K 流通量 507.79M 507.79M 507.79M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hyperbet by Virtuals 的目前市值為 $ 53.17K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.99。HBET 的流通量為 507.79M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 104.70K。