Hyperbeat Ultra HYPE（HBHYPE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 47.42 $ 47.42 $ 47.42 24H最低價 $ 50.3 $ 50.3 $ 50.3 24H最高價 24H最低價 $ 47.42$ 47.42 $ 47.42 24H最高價 $ 50.3$ 50.3 $ 50.3 歷史最高 $ 60.1$ 60.1 $ 60.1 最低價 $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 漲跌幅（1H） +0.10% 漲跌幅（1D） -0.53% 漲跌幅（7D） +21.06% 漲跌幅（7D） +21.06%

Hyperbeat Ultra HYPE（HBHYPE）目前實時價格為 $48.32。過去 24 小時內，HBHYPE 的交易價格在 $ 47.42 至 $ 50.3 之間波動，市場活躍度顯著。HBHYPE 的歷史最高價為 $ 60.1，歷史最低價為 $ 29.65。

從短期表現來看，HBHYPE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.10%，過去 24 小時內變動為 -0.53%，過去 7 天內累計變動為 +21.06%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hyperbeat Ultra HYPE（HBHYPE）市場資訊

市值 $ 41.36M$ 41.36M $ 41.36M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 41.36M$ 41.36M $ 41.36M 流通量 856.35K 856.35K 856.35K 總供應量 856,346.2020789094 856,346.2020789094 856,346.2020789094

Hyperbeat Ultra HYPE 的目前市值為 $ 41.36M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HBHYPE 的流通量為 856.35K，總供應量是 856346.2020789094，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 41.36M。