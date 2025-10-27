Hylo USD（HYUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.998202 $ 0.998202 $ 0.998202 24H最低價 $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24H最高價 24H最低價 $ 0.998202$ 0.998202 $ 0.998202 24H最高價 $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 歷史最高 $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 最低價 $ 0.986187$ 0.986187 $ 0.986187 漲跌幅（1H） +0.24% 漲跌幅（1D） +0.01% 漲跌幅（7D） +0.21% 漲跌幅（7D） +0.21%

Hylo USD（HYUSD）目前實時價格為 $1.002。過去 24 小時內，HYUSD 的交易價格在 $ 0.998202 至 $ 1.003 之間波動，市場活躍度顯著。HYUSD 的歷史最高價為 $ 1.003，歷史最低價為 $ 0.986187。

從短期表現來看，HYUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.24%，過去 24 小時內變動為 +0.01%，過去 7 天內累計變動為 +0.21%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hylo USD（HYUSD）市場資訊

市值 $ 35.62M$ 35.62M $ 35.62M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 35.62M$ 35.62M $ 35.62M 流通量 35.55M 35.55M 35.55M 總供應量 35,548,551.081157 35,548,551.081157 35,548,551.081157

Hylo USD 的目前市值為 $ 35.62M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HYUSD 的流通量為 35.55M，總供應量是 35548551.081157，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.62M。