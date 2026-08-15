HydraDAO 今日價格

HydraDAO (HYDRA) 今日實時價格為 $ 0.0248401，過去 24 小時內變化了 0.70%。目前 HYDRA 兌 USD 的匯率為 $ 0.0248401 每 HYDRA。

HydraDAO 目前市值在 $ 292,453 排名第 #-，流通供應量為 11.77M HYDRA。過去 24 小時內，HYDRA 的交易價格在 $ 0.02446456（低點）和 $ 0.02517311（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.073215，而歷史最低價為 $ 0.01350254。

短期表現方面，HYDRA 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -2.46%。過去一天，總交易量達到 $ 102.67。

HydraDAO（HYDRA）市場資訊

市值 $ 292.45K$ 292.45K $ 292.45K 成交量（24H） $ 102.67$ 102.67 $ 102.67 完全稀釋市值 $ 462.65K$ 462.65K $ 462.65K 流通量 11.77M 11.77M 11.77M 總供應量 18,626,878.7894962 18,626,878.7894962 18,626,878.7894962

HydraDAO 的目前市值為 $ 292.45K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 102.67。HYDRA 的流通量為 11.77M，總供應量是 18626878.7894962，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 462.65K。