HYDAO 今日價格

HYDAO (HYDAO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 HYDAO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HYDAO。

HYDAO 目前市值在 $ 115,310 排名第 #-，流通供應量為 899.46M HYDAO。過去 24 小時內，HYDAO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00156012，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HYDAO 在過去一小時內波動了 +2.09%，過去7 天內波動了 +5.72%。過去一天，總交易量達到 $ 57.40。

HYDAO（HYDAO）市場資訊

市值 $ 115.31K$ 115.31K $ 115.31K 成交量（24H） $ 57.40$ 57.40 $ 57.40 完全稀釋市值 $ 115.31K$ 115.31K $ 115.31K 流通量 899.46M 899.46M 899.46M 總供應量 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506

HYDAO 的目前市值為 $ 115.31K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 57.40。HYDAO 的流通量為 899.46M，總供應量是 999989519.9330506，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 115.31K。