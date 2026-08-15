HYBUX 今日價格

HYBUX (HYBUX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 12.17%。目前 HYBUX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HYBUX。

HYBUX 目前市值在 $ 127,732 排名第 #-，流通供應量為 4.35B HYBUX。過去 24 小時內，HYBUX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00346251，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HYBUX 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +117.72%。過去一天，總交易量達到 --。

HYBUX（HYBUX）市場資訊

市值 $ 127.73K$ 127.73K $ 127.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 293.37K$ 293.37K $ 293.37K 流通量 4.35B 4.35B 4.35B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

HYBUX 的目前市值為 $ 127.73K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HYBUX 的流通量為 4.35B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 293.37K。