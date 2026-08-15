HyBridge 今日價格

HyBridge (BRIDGE) 今日實時價格為 $ 0.02988404，過去 24 小時內變化了 11.71%。目前 BRIDGE 兌 USD 的匯率為 $ 0.02988404 每 BRIDGE。

HyBridge 目前市值在 $ 5,976,803 排名第 #-，流通供應量為 200.00M BRIDGE。過去 24 小時內，BRIDGE 的交易價格在 $ 0.02673403（低點）和 $ 0.02988522（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.106991，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BRIDGE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +5.06%。過去一天，總交易量達到 $ 6.06。

HyBridge（BRIDGE）市場資訊

市值 $ 5.98M$ 5.98M $ 5.98M 成交量（24H） $ 6.06$ 6.06 $ 6.06 完全稀釋市值 $ 5.98M$ 5.98M $ 5.98M 流通量 200.00M 200.00M 200.00M 總供應量 199,999,881.4610339 199,999,881.4610339 199,999,881.4610339

HyBridge 的目前市值為 $ 5.98M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.06。BRIDGE 的流通量為 200.00M，總供應量是 199999881.4610339，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.98M。