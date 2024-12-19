Hundred Finance 圖標

Hundred Finance 價格 (HND)

USD

Hundred Finance (HND) 實時價格圖表

$0.02037585
$0.02037585$0.02037585
-11.40%(1D)

今天 Hundred Finance (HND) 的價格

今天 Hundred Finance (HND) 的實時價格爲 0.02037585 USD。目前其市值爲 $ 632.08K USD。HND 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hundred Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 583.36 USD
- Hundred Finance 當天價格變化爲 -11.46%
- 其循環供應量爲 30.99M USD

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Hundred Finance (HND) 價格表現 USD

今天內，Hundred Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00263911221173711
在過去30天內，Hundred Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0118498465
在過去60天內，Hundred Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0040847466
在過去90天內，Hundred Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.004981336099523319

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00263911221173711-11.46%
30天$ +0.0118498465+58.16%
60天$ +0.0040847466+20.05%
90天$ +0.004981336099523319+32.36%

Hundred Finance (HND) 價格分析

Hundred Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01888969
$ 0.01888969$ 0.01888969

$ 0.02354727
$ 0.02354727$ 0.02354727

$ 6.02
$ 6.02$ 6.02

-1.36%

-11.46%

-10.52%

Hundred Finance (HND) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 632.08K
$ 632.08K$ 632.08K

$ 583.36
$ 583.36$ 583.36

30.99M
30.99M 30.99M

什麼是Hundred Finance (HND)

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Hundred Finance (HND) 資源

官網

大家還在問：關於 Hundred Finance (HND) 的其他問題

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HND 兌換爲當地貨幣

1 HND 兌換 AUD
A$0.03260136
1 HND 兌換 GBP
0.0160969215
1 HND 兌換 EUR
0.019560816
1 HND 兌換 USD
$0.02037585
1 HND 兌換 MYR
RM0.091691325
1 HND 兌換 TRY
0.7145810595
1 HND 兌換 JPY
¥3.1935069705
1 HND 兌換 RUB
2.107677924
1 HND 兌換 INR
1.734392352
1 HND 兌換 IDR
Rp334.030274424
1 HND 兌換 PHP
1.205842803
1 HND 兌換 EGP
￡E.1.037130765
1 HND 兌換 BRL
R$0.1273490625
1 HND 兌換 CAD
C$0.0291374655
1 HND 兌換 BDT
2.434914075
1 HND 兌換 NGN
31.68852192
1 HND 兌換 UAH
0.8551744245
1 HND 兌換 VES
Bs1.03916835
1 HND 兌換 PKR
Rs5.669376504
1 HND 兌換 KZT
10.6510680705
1 HND 兌換 THB
฿0.7035781005
1 HND 兌換 TWD
NT$0.6652715025
1 HND 兌換 CHF
Fr0.0181345065
1 HND 兌換 HKD
HK$0.1583203545
1 HND 兌換 MAD
.د.م0.203350983