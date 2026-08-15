Hund 今日價格

Hund (HUND) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 HUND 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HUND。

Hund 目前市值在 $ 89,440 排名第 #-，流通供應量為 399.98M HUND。過去 24 小時內，HUND 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02825773，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HUND 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4.87%。過去一天，總交易量達到 $ 2.94。

Hund（HUND）市場資訊

市值 $ 89.44K$ 89.44K $ 89.44K 成交量（24H） $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 完全稀釋市值 $ 89.44K$ 89.44K $ 89.44K 流通量 399.98M 399.98M 399.98M 總供應量 399,982,977.3558645 399,982,977.3558645 399,982,977.3558645

Hund 的目前市值為 $ 89.44K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.94。HUND 的流通量為 399.98M，總供應量是 399982977.3558645，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 89.44K。