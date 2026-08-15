Hummingbird Bitcoin 今日價格

Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.25%。目前 HUMBIT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HUMBIT。

Hummingbird Bitcoin 目前市值在 $ 29,279 排名第 #-，流通供應量為 999.72M HUMBIT。過去 24 小時內，HUMBIT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HUMBIT 在過去一小時內波動了 +0.27%，過去7 天內波動了 -41.03%。過去一天，總交易量達到 --。

Hummingbird Bitcoin（HUMBIT）市場資訊

市值 $ 29.28K$ 29.28K $ 29.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 29.28K$ 29.28K $ 29.28K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 總供應量 999,723,358.248776 999,723,358.248776 999,723,358.248776

Hummingbird Bitcoin 的目前市值為 $ 29.28K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HUMBIT 的流通量為 999.72M，總供應量是 999723358.248776，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 29.28K。