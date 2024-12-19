Humaniq 圖標

Humaniq 價格 (HMQ)

USD

Humaniq (HMQ) 實時價格圖表

$0.00266071
$0.00266071$0.00266071
0.00%(1D)

今天 Humaniq (HMQ) 的價格

今天 Humaniq (HMQ) 的實時價格爲 0.00266071 USD。目前其市值爲 $ 500.80K USD。HMQ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Humaniq 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.30 USD
- Humaniq 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 188.22M USD

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Humaniq (HMQ) 價格表現 USD

今天內，Humaniq 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Humaniq 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003177377
在過去60天內，Humaniq 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0230122240
在過去90天內，Humaniq 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0003177377+11.94%
60天$ +0.0230122240+864.89%
90天$ 0--

Humaniq (HMQ) 價格分析

Humaniq 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0
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$ 0.656187
$ 0.656187$ 0.656187

--

--

+0.78%

Humaniq (HMQ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 500.80K
$ 500.80K$ 500.80K

$ 13.30
$ 13.30$ 13.30

188.22M
188.22M 188.22M

什麼是Humaniq (HMQ)

Humaniq is a financial ecosystem built on blockchain, focused on simply and quickly connecting unbanked people to the global economy. It combines blockchain bank as a core platform for financial services and technology start-ups, biometrics that replaces passports and signatures, ICO and distributed ownership instead of shareholders, and an investment fund for third-party start-up acquisition and acceleration

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Humaniq (HMQ) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Humaniq (HMQ) 的其他問題

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HMQ 兌換爲當地貨幣

1 HMQ 兌換 AUD
A$0.0042305289
1 HMQ 兌換 GBP
0.0021019609
1 HMQ 兌換 EUR
0.0025542816
1 HMQ 兌換 USD
$0.00266071
1 HMQ 兌換 MYR
RM0.011973195
1 HMQ 兌換 TRY
0.0933643139
1 HMQ 兌換 JPY
¥0.4192480747
1 HMQ 兌換 RUB
0.2766872329
1 HMQ 兌換 INR
0.226426421
1 HMQ 兌換 IDR
Rp43.6181897424
1 HMQ 兌換 PHP
0.1572213539
1 HMQ 兌換 EGP
￡E.0.1354833532
1 HMQ 兌換 BRL
R$0.0163367594
1 HMQ 兌換 CAD
C$0.0038048153
1 HMQ 兌換 BDT
0.3179814521
1 HMQ 兌換 NGN
4.1315238809
1 HMQ 兌換 UAH
0.1116966058
1 HMQ 兌換 VES
Bs0.1330355
1 HMQ 兌換 PKR
Rs0.7405022001
1 HMQ 兌換 KZT
1.3959415015
1 HMQ 兌換 THB
฿0.092060566
1 HMQ 兌換 TWD
NT$0.0868721815
1 HMQ 兌換 CHF
Fr0.0023680319
1 HMQ 兌換 HKD
HK$0.0206737167
1 HMQ 兌換 MAD
.د.م0.0266869213