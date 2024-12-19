humanDAO 圖標

humanDAO 價格 (HDAO)

USD

humanDAO (HDAO) 實時價格圖表

$0.00241593
$0.00241593$0.00241593
-4.00%(1D)

今天 humanDAO (HDAO) 的價格

今天 humanDAO (HDAO) 的實時價格爲 0.00241593 USD。目前其市值爲 $ 163.63K USD。HDAO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
humanDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 957.88 USD
- humanDAO 當天價格變化爲 -4.00%
- 其循環供應量爲 67.74M USD

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humanDAO (HDAO) 價格表現 USD

今天內，humanDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000100830454126138
在過去30天內，humanDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003979087
在過去60天內，humanDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005557223
在過去90天內，humanDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001381821900184299

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000100830454126138-4.00%
30天$ -0.0003979087-16.47%
60天$ -0.0005557223-23.00%
90天$ -0.001381821900184299-36.38%

humanDAO (HDAO) 價格分析

humanDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00239776
$ 0.00239776$ 0.00239776

$ 0.0025564
$ 0.0025564$ 0.0025564

$ 0.166826
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-2.03%

-4.00%

-7.09%

humanDAO (HDAO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 163.63K
$ 163.63K$ 163.63K

$ 957.88
$ 957.88$ 957.88

67.74M
67.74M 67.74M

什麼是humanDAO (HDAO)

humanDAO uses crypto assets and platforms to help underserved communities as well as provide new and profound revenue streams to investors

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

humanDAO (HDAO) 資源

官網

大家還在問：關於 humanDAO (HDAO) 的其他問題

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HDAO 兌換爲當地貨幣

1 HDAO 兌換 AUD
A$0.0038413287
1 HDAO 兌換 GBP
0.0019085847
1 HDAO 兌換 EUR
0.0023192928
1 HDAO 兌換 USD
$0.00241593
1 HDAO 兌換 MYR
RM0.010871685
1 HDAO 兌換 TRY
0.0847749837
1 HDAO 兌換 JPY
¥0.3806780901
1 HDAO 兌換 RUB
0.2512325607
1 HDAO 兌換 INR
0.205595643
1 HDAO 兌換 IDR
Rp39.6054034992
1 HDAO 兌換 PHP
0.1427573037
1 HDAO 兌換 EGP
￡E.0.1230191556
1 HDAO 兌換 BRL
R$0.0148338102
1 HDAO 兌換 CAD
C$0.0034547799
1 HDAO 兌換 BDT
0.2887277943
1 HDAO 兌換 NGN
3.7514319447
1 HDAO 兌換 UAH
0.1014207414
1 HDAO 兌換 VES
Bs0.1207965
1 HDAO 兌換 PKR
Rs0.6723774783
1 HDAO 兌換 KZT
1.2675176745
1 HDAO 兌換 THB
฿0.0835670187
1 HDAO 兌換 TWD
NT$0.0788801145
1 HDAO 兌換 CHF
Fr0.0021501777
1 HDAO 兌換 HKD
HK$0.0187717761
1 HDAO 兌換 MAD
.د.م0.0242317779