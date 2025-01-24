HugeWin 價格 (HUGE)

USD

HugeWin (HUGE) 實時價格圖表

$0.00217509
$0.00217509$0.00217509
+1.20%(1D)

今天 HugeWin (HUGE) 的價格

今天 HugeWin (HUGE) 的實時價格爲 0.00217509 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HUGE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HugeWin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.57M USD
- HugeWin 當天價格變化爲 +1.27%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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HugeWin (HUGE) 價格表現 USD

今天內，HugeWin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，HugeWin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000057126
在過去60天內，HugeWin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002454360
在過去90天內，HugeWin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001060502946912204

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.27%
30天$ +0.0000057126+0.26%
60天$ +0.0002454360+11.28%
90天$ +0.001060502946912204+95.15%

HugeWin (HUGE) 價格分析

HugeWin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00209659
$ 0.00209659$ 0.00209659

$ 0.00219744
$ 0.00219744$ 0.00219744

$ 0.00284928
$ 0.00284928$ 0.00284928

+0.25%

+1.27%

-10.37%

HugeWin (HUGE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 12.57M
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什麼是HugeWin (HUGE)

The HUGE token is the core digital currency of the HugeWin ecosystem, created on the Ethereum blockchain. It serves a multi-faceted role within this platform, primarily aimed at revolutionizing the way users interact with gaming and rewards systems.

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HugeWin (HUGE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 HugeWin (HUGE) 的其他問題

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HUGE 兌換爲當地貨幣

1 HUGE 兌換 AUD
A$0.0034366422
1 HUGE 兌換 GBP
0.001740072
1 HUGE 兌換 EUR
0.0020663355
1 HUGE 兌換 USD
$0.00217509
1 HUGE 兌換 MYR
RM0.0095268942
1 HUGE 兌換 TRY
0.077650713
1 HUGE 兌換 JPY
¥0.3379002315
1 HUGE 兌換 RUB
0.2172262383
1 HUGE 兌換 INR
0.1876450143
1 HUGE 兌換 IDR
Rp35.0820918627
1 HUGE 兌換 PHP
0.1270035051
1 HUGE 兌換 EGP
￡E.0.1093852761
1 HUGE 兌換 BRL
R$0.0128765328
1 HUGE 兌換 CAD
C$0.0031103787
1 HUGE 兌換 BDT
0.264925962
1 HUGE 兌換 NGN
3.382699968
1 HUGE 兌換 UAH
0.0912232746
1 HUGE 兌換 VES
Bs0.12180504
1 HUGE 兌換 PKR
Rs0.6055233051
1 HUGE 兌換 KZT
1.1310903018
1 HUGE 兌換 THB
฿0.0732570312
1 HUGE 兌換 TWD
NT$0.0709514358
1 HUGE 兌換 CHF
Fr0.001957581
1 HUGE 兌換 HKD
HK$0.0169222002
1 HUGE 兌換 MAD
.د.م0.0217073982