Hudi 價格 (HUDI)
今天 Hudi (HUDI) 的實時價格爲 0.054146 USD。目前其市值爲 $ 1.26M USD。HUDI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hudi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 114.20 USD
- Hudi 當天價格變化爲 -2.47%
- 其循環供應量爲 23.21M USD
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今天內，Hudi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00137195680054026。
在過去30天內，Hudi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0111311018。
在過去60天內，Hudi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0054193431。
在過去90天內，Hudi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00459017708716516。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00137195680054026
|-2.47%
|30天
|$ +0.0111311018
|+20.56%
|60天
|$ -0.0054193431
|-10.00%
|90天
|$ +0.00459017708716516
|+9.26%
Hudi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.13%
-2.47%
-13.32%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners.
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|1 HUDI 兌換 AUD
A$0.0866336
|1 HUDI 兌換 GBP
￡0.04277534
|1 HUDI 兌換 EUR
€0.05198016
|1 HUDI 兌換 USD
$0.054146
|1 HUDI 兌換 MYR
RM0.243657
|1 HUDI 兌換 TRY
₺1.89890022
|1 HUDI 兌換 JPY
¥8.48630258
|1 HUDI 兌換 RUB
₽5.60086224
|1 HUDI 兌換 INR
₹4.60890752
|1 HUDI 兌換 IDR
Rp887.63920224
|1 HUDI 兌換 PHP
₱3.20436028
|1 HUDI 兌換 EGP
￡E.2.7560314
|1 HUDI 兌換 BRL
R$0.3384125
|1 HUDI 兌換 CAD
C$0.07742878
|1 HUDI 兌換 BDT
৳6.470447
|1 HUDI 兌換 NGN
₦84.2078592
|1 HUDI 兌換 UAH
₴2.27250762
|1 HUDI 兌換 VES
Bs2.761446
|1 HUDI 兌換 PKR
Rs15.06558304
|1 HUDI 兌換 KZT
₸28.30373858
|1 HUDI 兌換 THB
฿1.86966138
|1 HUDI 兌換 TWD
NT$1.7678669
|1 HUDI 兌換 CHF
Fr0.04818994
|1 HUDI 兌換 HKD
HK$0.42071442
|1 HUDI 兌換 MAD
.د.م0.54037708