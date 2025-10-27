HubSuite（HSUITE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00352296 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.34% 漲跌幅（1D） +1.05% 漲跌幅（7D） -6.13%

HubSuite（HSUITE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，HSUITE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。HSUITE 的歷史最高價為 $ 0.00352296，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，HSUITE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.34%，過去 24 小時內變動為 +1.05%，過去 7 天內累計變動為 -6.13%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

HubSuite（HSUITE）市場資訊

市值 $ 4.44M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 10.47M 流通量 16.23B 總供應量 38,271,824,539.0413

HubSuite 的目前市值為 $ 4.44M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HSUITE 的流通量為 16.23B，總供應量是 38271824539.0413，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.47M。