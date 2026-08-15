Housecoin 今日價格

Housecoin (HOUSE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.45%。目前 HOUSE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOUSE。

Housecoin 目前市值在 $ 663,421 排名第 #-，流通供應量為 998.58M HOUSE。過去 24 小時內，HOUSE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.117813，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOUSE 在過去一小時內波動了 +0.41%，過去7 天內波動了 -23.01%。過去一天，總交易量達到 $ 38.65K。

Housecoin（HOUSE）市場資訊

市值 $ 663.42K$ 663.42K $ 663.42K 成交量（24H） $ 38.65K$ 38.65K $ 38.65K 完全稀釋市值 $ 663.42K$ 663.42K $ 663.42K 流通量 998.58M 998.58M 998.58M 總供應量 998,583,164.284539 998,583,164.284539 998,583,164.284539

Housecoin 的目前市值為 $ 663.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 38.65K。HOUSE 的流通量為 998.58M，總供應量是 998583164.284539，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 663.42K。