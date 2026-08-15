House Party Protocol 今日價格

House Party Protocol (HPP) 今日實時價格為 $ 0.00510614，過去 24 小時內變化了 7.09%。目前 HPP 兌 USD 的匯率為 $ 0.00510614 每 HPP。

House Party Protocol 目前市值在 $ 3,496,887 排名第 #-，流通供應量為 385.94M HPP。過去 24 小時內，HPP 的交易價格在 $ 0.00504452（低點）和 $ 0.00550105（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.057578，而歷史最低價為 $ 0.00504452。

短期表現方面，HPP 在過去一小時內波動了 +0.98%，過去7 天內波動了 -22.94%。過去一天，總交易量達到 $ 1.27M。

House Party Protocol（HPP）市場資訊

市值 $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M 成交量（24H） $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 完全稀釋市值 $ 8.69M$ 8.69M $ 8.69M 流通量 385.94M 385.94M 385.94M 總供應量 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0

House Party Protocol 的目前市值為 $ 3.50M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.27M。HPP 的流通量為 385.94M，總供應量是 1700000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.69M。