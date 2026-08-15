Houdini Swap 今日價格

Houdini Swap (LOCK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 LOCK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LOCK。

Houdini Swap 目前市值在 $ 17,216.47 排名第 #-，流通供應量為 49.80M LOCK。過去 24 小時內，LOCK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.3，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LOCK 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -19.05%。過去一天，總交易量達到 $ 33.23。

Houdini Swap（LOCK）市場資訊

市值 $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K 成交量（24H） $ 33.23$ 33.23 $ 33.23 完全稀釋市值 $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K 流通量 49.80M 49.80M 49.80M 總供應量 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994

Houdini Swap 的目前市值為 $ 17.22K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 33.23。LOCK 的流通量為 49.80M，總供應量是 49798991.20275994，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.22K。