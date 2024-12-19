Hot Cross 圖標

Hot Cross 價格 (HOTCROSS)

USD

Hot Cross (HOTCROSS) 實時價格圖表

$0.01393414
$0.01393414$0.01393414
+1.70%(1D)

今天 Hot Cross (HOTCROSS) 的價格

今天 Hot Cross (HOTCROSS) 的實時價格爲 0.01393414 USD。目前其市值爲 $ 1.55M USD。HOTCROSS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hot Cross 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 82.86K USD
- Hot Cross 當天價格變化爲 +1.76%
- 其循環供應量爲 111.50M USD

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Hot Cross (HOTCROSS) 價格表現 USD

今天內，Hot Cross 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00024039
在過去30天內，Hot Cross 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0229528323
在過去60天內，Hot Cross 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0164406841
在過去90天內，Hot Cross 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.008045782990372144

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00024039+1.76%
30天$ +0.0229528323+164.72%
60天$ +0.0164406841+117.99%
90天$ +0.008045782990372144+136.64%

Hot Cross (HOTCROSS) 價格分析

Hot Cross 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0132504
$ 0.0132504$ 0.0132504

$ 0.01394709
$ 0.01394709$ 0.01394709

$ 0.544661
$ 0.544661$ 0.544661

-0.04%

+1.76%

-2.83%

Hot Cross (HOTCROSS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 82.86K
$ 82.86K$ 82.86K

111.50M
111.50M 111.50M

什麼是Hot Cross (HOTCROSS)

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Hot Cross (HOTCROSS) 資源

官網

大家還在問：關於 Hot Cross (HOTCROSS) 的其他問題

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HOTCROSS 兌換爲當地貨幣

1 HOTCROSS 兌換 AUD
A$0.022294624
1 HOTCROSS 兌換 GBP
0.0110079706
1 HOTCROSS 兌換 EUR
0.0133767744
1 HOTCROSS 兌換 USD
$0.01393414
1 HOTCROSS 兌換 MYR
RM0.06270363
1 HOTCROSS 兌換 TRY
0.4886702898
1 HOTCROSS 兌換 JPY
¥2.1838977622
1 HOTCROSS 兌換 RUB
1.4413474416
1 HOTCROSS 兌換 INR
1.1860739968
1 HOTCROSS 兌換 IDR
Rp228.4284880416
1 HOTCROSS 兌換 PHP
0.8246224052
1 HOTCROSS 兌換 EGP
￡E.0.709247726
1 HOTCROSS 兌換 BRL
R$0.087088375
1 HOTCROSS 兌換 CAD
C$0.0199258202
1 HOTCROSS 兌換 BDT
1.66512973
1 HOTCROSS 兌換 NGN
21.670374528
1 HOTCROSS 兌換 UAH
0.5848158558
1 HOTCROSS 兌換 VES
Bs0.71064114
1 HOTCROSS 兌換 PKR
Rs3.8770351136
1 HOTCROSS 兌換 KZT
7.2837930022
1 HOTCROSS 兌換 THB
฿0.4811458542
1 HOTCROSS 兌換 TWD
NT$0.454949671
1 HOTCROSS 兌換 CHF
Fr0.0124013846
1 HOTCROSS 兌換 HKD
HK$0.1082682678
1 HOTCROSS 兌換 MAD
.د.م0.1390627172