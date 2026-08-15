Hosky 今日價格

Hosky (HOSKY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.45%。目前 HOSKY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOSKY。

Hosky 目前市值在 $ 6,126,394 排名第 #-，流通供應量為 1,000.00T HOSKY。過去 24 小時內，HOSKY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOSKY 在過去一小時內波動了 +0.78%，過去7 天內波動了 -8.36%。過去一天，總交易量達到 --。

Hosky（HOSKY）市場資訊

市值 $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M 流通量 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T 總供應量 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Hosky 的目前市值為 $ 6.13M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOSKY 的流通量為 1,000.00T，總供應量是 1.0e+15，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.13M。