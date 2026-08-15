Hosico 今日價格

Hosico (HOSICO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.93%。目前 HOSICO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOSICO。

Hosico 目前市值在 $ 702,429 排名第 #-，流通供應量為 999.88M HOSICO。過去 24 小時內，HOSICO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.075044，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOSICO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +25.85%。過去一天，總交易量達到 $ 1.66K。

Hosico（HOSICO）市場資訊

市值 $ 702.43K$ 702.43K $ 702.43K 成交量（24H） $ 1.66K$ 1.66K $ 1.66K 完全稀釋市值 $ 702.43K$ 702.43K $ 702.43K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 總供應量 999,878,178.0 999,878,178.0 999,878,178.0

Hosico 的目前市值為 $ 702.43K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.66K。HOSICO 的流通量為 999.88M，總供應量是 999878178.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 702.43K。