horse in an air vent 今日價格

horse in an air vent (HORSE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.57%。目前 HORSE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HORSE。

horse in an air vent 目前市值在 $ 27,900 排名第 #-，流通供應量為 993.86M HORSE。過去 24 小時內，HORSE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HORSE 在過去一小時內波動了 +0.36%，過去7 天內波動了 +7.83%。過去一天，總交易量達到 --。

horse in an air vent（HORSE）市場資訊

市值 $ 27.90K$ 27.90K $ 27.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.90K$ 27.90K $ 27.90K 流通量 993.86M 993.86M 993.86M 總供應量 993,864,360.481893 993,864,360.481893 993,864,360.481893

horse in an air vent 的目前市值為 $ 27.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HORSE 的流通量為 993.86M，總供應量是 993864360.481893，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.90K。