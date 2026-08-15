Horse 今日價格

Horse (HOR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 34.75%。目前 HOR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOR。

Horse 目前市值在 $ 24,594 排名第 #-，流通供應量為 500.00M HOR。過去 24 小時內，HOR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOR 在過去一小時內波動了 +0.70%，過去7 天內波動了 -71.94%。過去一天，總交易量達到 --。

Horse（HOR）市場資訊

市值 $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 總供應量 499,995,802.694307 499,995,802.694307 499,995,802.694307

Horse 的目前市值為 $ 24.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOR 的流通量為 500.00M，總供應量是 499995802.694307，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.59K。