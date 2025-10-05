Horizon（HRZ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00587474 24H最高價 $ 0.00592035 歷史最高 $ 0.126194 最低價 $ 0.00524898 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.18% 漲跌幅（7D） -8.28%

Horizon（HRZ）目前實時價格為 $0.00589662。過去 24 小時內，HRZ 的交易價格在 $ 0.00587474 至 $ 0.00592035 之間波動，市場活躍度顯著。HRZ 的歷史最高價為 $ 0.126194，歷史最低價為 $ 0.00524898。

從短期表現來看，HRZ 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.18%，過去 7 天內累計變動為 -8.28%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Horizon（HRZ）市場資訊

市值 $ 50.60K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 56.48K 流通量 8.58M 總供應量 9,577,807.002004618

Horizon 的目前市值為 $ 50.60K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HRZ 的流通量為 8.58M，總供應量是 9577807.002004618，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.48K。