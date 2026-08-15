Hoppy Token 今日價格

Hoppy Token (HOPPY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 HOPPY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOPPY。

Hoppy Token 目前市值在 $ 56,803 排名第 #-，流通供應量為 420.69T HOPPY。過去 24 小時內，HOPPY 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOPPY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.49%。過去一天，總交易量達到 --。

Hoppy Token（HOPPY）市場資訊

市值 $ 56.80K$ 56.80K $ 56.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 56.80K$ 56.80K $ 56.80K 流通量 420.69T 420.69T 420.69T 總供應量 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Hoppy Token 的目前市值為 $ 56.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOPPY 的流通量為 420.69T，總供應量是 420690000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.80K。