hop cat 今日價格

hop cat (HOP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 HOP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOP。

hop cat 目前市值在 $ 13,785.75 排名第 #-，流通供應量為 999.44M HOP。過去 24 小時內，HOP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00371814，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOP 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.70%。過去一天，總交易量達到 --。

hop cat（HOP）市場資訊

市值 $ 13.79K$ 13.79K $ 13.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.79K$ 13.79K $ 13.79K 流通量 999.44M 999.44M 999.44M 總供應量 999,438,181.504225 999,438,181.504225 999,438,181.504225

hop cat 的目前市值為 $ 13.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOP 的流通量為 999.44M，總供應量是 999438181.504225，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.79K。