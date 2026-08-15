Hooja 今日價格

Hooja (HOOJA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 26.42%。目前 HOOJA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOOJA。

Hooja 目前市值在 $ 35,532 排名第 #-，流通供應量為 983.73M HOOJA。過去 24 小時內，HOOJA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOOJA 在過去一小時內波動了 -2.29%，過去7 天內波動了 -35.25%。過去一天，總交易量達到 --。

Hooja（HOOJA）市場資訊

市值 $ 35.53K$ 35.53K $ 35.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 35.53K$ 35.53K $ 35.53K 流通量 983.73M 983.73M 983.73M 總供應量 983,728,436.6776232 983,728,436.6776232 983,728,436.6776232

Hooja 的目前市值為 $ 35.53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOOJA 的流通量為 983.73M，總供應量是 983728436.6776232，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.53K。