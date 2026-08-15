HooderScan 今日價格

HooderScan (HOODER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.22%。目前 HOODER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOODER。

HooderScan 目前市值在 $ 34,749 排名第 #-，流通供應量為 750.00M HOODER。過去 24 小時內，HOODER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00221755，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOODER 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -50.37%。過去一天，總交易量達到 --。

HooderScan（HOODER）市場資訊

市值 $ 34.75K$ 34.75K $ 34.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 46.33K$ 46.33K $ 46.33K 流通量 750.00M 750.00M 750.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HooderScan 的目前市值為 $ 34.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOODER 的流通量為 750.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 46.33K。