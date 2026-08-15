HoodDomains 今日價格

HoodDomains (HD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.70%。目前 HD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HD。

HoodDomains 目前市值在 $ 14,475.09 排名第 #-，流通供應量為 899.26M HD。過去 24 小時內，HD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HD 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -48.03%。過去一天，總交易量達到 --。

HoodDomains（HD）市場資訊

市值 $ 14.48K$ 14.48K $ 14.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.48K$ 14.48K $ 14.48K 流通量 899.26M 899.26M 899.26M 總供應量 899,262,811.1303537 899,262,811.1303537 899,262,811.1303537

HoodDomains 的目前市值為 $ 14.48K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HD 的流通量為 899.26M，總供應量是 899262811.1303537，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.48K。