HOOD4663 今日價格

HOOD4663 (HOOD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 28.85%。目前 HOOD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOOD。

HOOD4663 目前市值在 $ 31,830 排名第 #-，流通供應量為 1.00B HOOD。過去 24 小時內，HOOD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOOD 在過去一小時內波動了 +4.59%，過去7 天內波動了 +203.77%。過去一天，總交易量達到 --。

HOOD4663（HOOD）市場資訊

市值 $ 31.83K$ 31.83K $ 31.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 31.83K$ 31.83K $ 31.83K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HOOD4663 的目前市值為 $ 31.83K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOOD 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.83K。