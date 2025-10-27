Honeywell xStock（HONX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 215.69 24H最高價 $ 220.68 歷史最高 $ 271.63 最低價 $ 200.73 漲跌幅（1H） -0.92% 漲跌幅（1D） -0.39% 漲跌幅（7D） +5.42%

Honeywell xStock（HONX）目前實時價格為 $216.18。過去 24 小時內，HONX 的交易價格在 $ 215.69 至 $ 220.68 之間波動，市場活躍度顯著。HONX 的歷史最高價為 $ 271.63，歷史最低價為 $ 200.73。

從短期表現來看，HONX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.92%，過去 24 小時內變動為 -0.39%，過去 7 天內累計變動為 +5.42%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Honeywell xStock（HONX）市場資訊

市值 $ 217.11K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 4.91M 流通量 1.01K 總供應量 22,733.1070828

Honeywell xStock 的目前市值為 $ 217.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HONX 的流通量為 1.01K，總供應量是 22733.1070828，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.91M。