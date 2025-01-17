Honey Badger 圖標

Honey Badger 價格 (HOBA)

USD

Honey Badger (HOBA) 實時價格圖表

$0.276216
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-0.60%(1D)

今天 Honey Badger (HOBA) 的價格

今天 Honey Badger (HOBA) 的實時價格爲 0.276216 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HOBA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Honey Badger 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.57K USD
- Honey Badger 當天價格變化爲 -0.60%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Honey Badger (HOBA) 價格表現 USD

今天內，Honey Badger 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016874193243256
在過去30天內，Honey Badger 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0471617827
在過去60天內，Honey Badger 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1540328743
在過去90天內，Honey Badger 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4193461181838545

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0016874193243256-0.60%
30天$ -0.0471617827-17.07%
60天$ -0.1540328743-55.76%
90天$ -0.4193461181838545-60.28%

Honey Badger (HOBA) 價格分析

Honey Badger 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.269281
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$ 0.29091
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$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

+0.36%

-0.60%

+2.07%

Honey Badger (HOBA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 6.57K
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什麼是Honey Badger (HOBA)

A memecoin celebrating the Honey Badger that is devoted to animal charity.

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Honey Badger (HOBA) 資源

官網

大家還在問：關於 Honey Badger (HOBA) 的其他問題

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HOBA 兌換爲當地貨幣

1 HOBA 兌換 AUD
A$0.4419456
1 HOBA 兌換 GBP
0.22373496
1 HOBA 兌換 EUR
0.26792952
1 HOBA 兌換 USD
$0.276216
1 HOBA 兌換 MYR
RM1.242972
1 HOBA 兌換 TRY
9.78633288
1 HOBA 兌換 JPY
¥42.88805832
1 HOBA 兌換 RUB
28.48339392
1 HOBA 兌換 INR
23.9203056
1 HOBA 兌換 IDR
Rp4,528.13042304
1 HOBA 兌換 PHP
16.18073328
1 HOBA 兌換 EGP
￡E.13.9212864
1 HOBA 兌換 BRL
R$1.66834464
1 HOBA 兌換 CAD
C$0.39498888
1 HOBA 兌換 BDT
33.58234128
1 HOBA 兌換 NGN
430.24232808
1 HOBA 兌換 UAH
11.65079088
1 HOBA 兌換 VES
Bs14.915664
1 HOBA 兌換 PKR
Rs77.06702616
1 HOBA 兌換 KZT
146.532588
1 HOBA 兌換 THB
฿9.53773848
1 HOBA 兌換 TWD
NT$9.09026856
1 HOBA 兌換 CHF
Fr0.25135656
1 HOBA 兌換 HKD
HK$2.14896048
1 HOBA 兌換 MAD
.د.م2.7759708