Honey 圖標

Honey 價格 (HNY)

USD

Honey (HNY) 實時價格圖表

$2.49
$2.49$2.49
+0.20%(1D)

今天 Honey (HNY) 的價格

今天 Honey (HNY) 的實時價格爲 2.49 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HNY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Honey 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.33K USD
- Honey 當天價格變化爲 +0.23%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Honey (HNY) 價格表現 USD

今天內，Honey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00569384
在過去30天內，Honey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5955452520
在過去60天內，Honey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2562282210
在過去90天內，Honey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.578443406526857

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00569384+0.23%
30天$ -0.5955452520-23.91%
60天$ -0.2562282210-10.29%
90天$ -0.578443406526857-18.85%

Honey (HNY) 價格分析

Honey 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.44
$ 2.44$ 2.44

$ 2.51
$ 2.51$ 2.51

$ 2,187.59
$ 2,187.59$ 2,187.59

+0.29%

+0.23%

-1.86%

Honey (HNY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.33K
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什麼是Honey (HNY)

1Hive is a DAO that issues and distributes a digital currency called Honey. Honey holders stake on proposals using Conviction Voting to determine how issuance is distributed. By supporting proposals which increase the value of Honey, a positive feedback loop drives growth and sustainability. Conviction Voting allows everyone to participate and shape the direction of 1Hive, while preventing anyone from taking control or ownership.

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Honey (HNY) 資源

官網

大家還在問：關於 Honey (HNY) 的其他問題

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HNY 兌換爲當地貨幣

1 HNY 兌換 AUD
A$3.984
1 HNY 兌換 GBP
2.0169
1 HNY 兌換 EUR
2.4153
1 HNY 兌換 USD
$2.49
1 HNY 兌換 MYR
RM11.205
1 HNY 兌換 TRY
88.2207
1 HNY 兌換 JPY
¥386.6223
1 HNY 兌換 RUB
256.7688
1 HNY 兌換 INR
215.634
1 HNY 兌換 IDR
Rp40,819.6656
1 HNY 兌換 PHP
145.8642
1 HNY 兌換 EGP
￡E.125.496
1 HNY 兌換 BRL
R$15.0396
1 HNY 兌換 CAD
C$3.5607
1 HNY 兌換 BDT
302.7342
1 HNY 兌換 NGN
3,878.4987
1 HNY 兌換 UAH
105.0282
1 HNY 兌換 VES
Bs134.46
1 HNY 兌換 PKR
Rs694.7349
1 HNY 兌換 KZT
1,320.945
1 HNY 兌換 THB
฿85.9797
1 HNY 兌換 TWD
NT$81.9459
1 HNY 兌換 CHF
Fr2.2659
1 HNY 兌換 HKD
HK$19.3722
1 HNY 兌換 MAD
.د.م25.0245