Homunculus Loxodontus 今日價格

Homunculus Loxodontus (SNORP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 24.00%。目前 SNORP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SNORP。

Homunculus Loxodontus 目前市值在 $ 30,703 排名第 #-，流通供應量為 876.97M SNORP。過去 24 小時內，SNORP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SNORP 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 -48.40%。過去一天，總交易量達到 --。

Homunculus Loxodontus（SNORP）市場資訊

市值 $ 30.70K$ 30.70K $ 30.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 33.35K$ 33.35K $ 33.35K 流通量 876.97M 876.97M 876.97M 總供應量 952,501,333.383278 952,501,333.383278 952,501,333.383278

Homunculus Loxodontus 的目前市值為 $ 30.70K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SNORP 的流通量為 876.97M，總供應量是 952501333.383278，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.35K。