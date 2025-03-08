Homebrew Robotics Club 價格 (BREW)
今天 Homebrew Robotics Club (BREW) 的實時價格爲 0.00369901 USD。目前其市值爲 $ 2.59M USD。BREW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Homebrew Robotics Club 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 85.90K USD
- Homebrew Robotics Club 當天價格變化爲 +57.60%
- 其循環供應量爲 699.39M USD
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今天內，Homebrew Robotics Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00135189。
在過去30天內，Homebrew Robotics Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Homebrew Robotics Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Homebrew Robotics Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00135189
|+57.60%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Homebrew Robotics Club 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-14.45%
+57.60%
+1.68%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.
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|1 BREW 兌換 AUD
A$0.0058444358
|1 BREW 兌換 GBP
￡0.0028482377
|1 BREW 兌換 EUR
€0.0034030892
|1 BREW 兌換 USD
$0.00369901
|1 BREW 兌換 MYR
RM0.0163126341
|1 BREW 兌換 TRY
₺0.1348289145
|1 BREW 兌換 JPY
¥0.5477494008
|1 BREW 兌換 RUB
₽0.3329109
|1 BREW 兌換 INR
₹0.3222207611
|1 BREW 兌換 IDR
Rp60.6394984944
|1 BREW 兌換 PHP
₱0.2125451146
|1 BREW 兌換 EGP
￡E.0.1874288367
|1 BREW 兌換 BRL
R$0.0214172679
|1 BREW 兌換 CAD
C$0.0052895843
|1 BREW 兌換 BDT
৳0.4496516556
|1 BREW 兌換 NGN
₦5.5960472785
|1 BREW 兌換 UAH
₴0.1525101823
|1 BREW 兌換 VES
Bs0.23673664
|1 BREW 兌換 PKR
Rs1.0352419287
|1 BREW 兌換 KZT
₸1.8393697126
|1 BREW 兌換 THB
฿0.1247676073
|1 BREW 兌換 TWD
NT$0.1213645181
|1 BREW 兌換 CHF
Fr0.0032551288
|1 BREW 兌換 HKD
HK$0.0287413077
|1 BREW 兌換 MAD
.د.م0.0359543772
|1 BREW 兌換 MXN
$0.0749419426