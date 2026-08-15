Homebrew Robotics 今日價格

Homebrew Robotics (BREW) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.15%。目前 BREW 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BREW。

Homebrew Robotics 目前市值在 $ 709,188 排名第 #-，流通供應量為 837.15M BREW。過去 24 小時內，BREW 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00795107，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BREW 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 +50.60%。過去一天，總交易量達到 $ 4.94K。

Homebrew Robotics（BREW）市場資訊

市值 $ 709.19K$ 709.19K $ 709.19K 成交量（24H） $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K 完全稀釋市值 $ 709.19K$ 709.19K $ 709.19K 流通量 837.15M 837.15M 837.15M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Homebrew Robotics 的目前市值為 $ 709.19K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.94K。BREW 的流通量為 837.15M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 709.19K。