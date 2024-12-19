今天 Home3 (HTS) 的價格

今天 Home3 (HTS) 的實時價格爲 0.058905 USD。目前其市值爲 $ 4.60M USD。HTS 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Home3 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 27.76K USD

- Home3 當天價格變化爲 -8.91%

- 其循環供應量爲 78.00M USD

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