Home Depot xStock（HDX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 383.39 $ 383.39 $ 383.39 24H最低價 $ 389.51 $ 389.51 $ 389.51 24H最高價 24H最低價 $ 383.39$ 383.39 $ 383.39 24H最高價 $ 389.51$ 389.51 $ 389.51 歷史最高 $ 427.69$ 427.69 $ 427.69 最低價 $ 364.56$ 364.56 $ 364.56 漲跌幅（1H） +0.42% 漲跌幅（1D） -0.79% 漲跌幅（7D） -1.58% 漲跌幅（7D） -1.58%

Home Depot xStock（HDX）目前實時價格為 $385.35。過去 24 小時內，HDX 的交易價格在 $ 383.39 至 $ 389.51 之間波動，市場活躍度顯著。HDX 的歷史最高價為 $ 427.69，歷史最低價為 $ 364.56。

從短期表現來看，HDX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.42%，過去 24 小時內變動為 -0.79%，過去 7 天內累計變動為 -1.58%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Home Depot xStock（HDX）市場資訊

市值 $ 128.77K$ 128.77K $ 128.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.31M$ 8.31M $ 8.31M 流通量 334.16 334.16 334.16 總供應量 21,570.30382888 21,570.30382888 21,570.30382888

Home Depot xStock 的目前市值為 $ 128.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HDX 的流通量為 334.16，總供應量是 21570.30382888，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.31M。