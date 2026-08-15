holoride 今日價格

holoride (RIDE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.16%。目前 RIDE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RIDE。

holoride 目前市值在 $ 114,282 排名第 #-，流通供應量為 879.90M RIDE。過去 24 小時內，RIDE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.5，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RIDE 在過去一小時內波動了 -0.41%，過去7 天內波動了 +0.62%。過去一天，總交易量達到 $ 0.01。

holoride（RIDE）市場資訊

市值 $ 114.28K$ 114.28K $ 114.28K 成交量（24H） $ 0.01$ 0.01 $ 0.01 完全稀釋市值 $ 129.85K$ 129.85K $ 129.85K 流通量 879.90M 879.90M 879.90M 總供應量 999,794,371.0 999,794,371.0 999,794,371.0

holoride 的目前市值為 $ 114.28K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.01。RIDE 的流通量為 879.90M，總供應量是 999794371.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 129.85K。