HoldFlow 今日價格

HoldFlow (HOLD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.62%。目前 HOLD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOLD。

HoldFlow 目前市值在 $ 207,821 排名第 #-，流通供應量為 1.00B HOLD。過去 24 小時內，HOLD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOLD 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 -23.51%。過去一天，總交易量達到 $ 667.53。

HoldFlow（HOLD）市場資訊

市值 $ 207.82K$ 207.82K $ 207.82K 成交量（24H） $ 667.53$ 667.53 $ 667.53 完全稀釋市值 $ 207.82K$ 207.82K $ 207.82K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HoldFlow 的目前市值為 $ 207.82K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 667.53。HOLD 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 207.82K。