HodlerRewards 今日價格

HodlerRewards (REWARD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 REWARD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 REWARD。

HodlerRewards 目前市值在 $ 11,107.7 排名第 #-，流通供應量為 148.68M REWARD。過去 24 小時內，REWARD 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，REWARD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

HodlerRewards（REWARD）市場資訊

市值 $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.21K$ 13.21K $ 13.21K 流通量 148.68M 148.68M 148.68M 總供應量 176,874,441.0 176,874,441.0 176,874,441.0

HodlerRewards 的目前市值為 $ 11.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。REWARD 的流通量為 148.68M，總供應量是 176874441.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.21K。