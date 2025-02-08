HodlAssets 圖標

HodlAssets 價格 (HODL)

USD

HodlAssets (HODL) 實時價格圖表

$0.00271461
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-1.60%(1D)

今天 HodlAssets (HODL) 的價格

今天 HodlAssets (HODL) 的實時價格爲 0.00271461 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HODL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HodlAssets 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.15 USD
- HodlAssets 當天價格變化爲 -1.60%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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HodlAssets (HODL) 價格表現 USD

今天內，HodlAssets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，HodlAssets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007533151
在過去60天內，HodlAssets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005966414
在過去90天內，HodlAssets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013390139409710549

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.60%
30天$ +0.0007533151+27.75%
60天$ +0.0005966414+21.98%
90天$ +0.0013390139409710549+97.34%

HodlAssets (HODL) 價格分析

HodlAssets 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00270729
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$ 0.00284878
$ 0.00284878$ 0.00284878

$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

+0.27%

-1.60%

-21.33%

HodlAssets (HODL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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什麼是HodlAssets (HODL)

GalaxE by Hodl Assets is a forthcoming innovative NFT-social aggregator platform and marketplace. The platform enables non-fungible tokens to be created, purchased, and sold across multiple blockchains for the first time. GalaxE is also the first NFT-specific platform that will provide users with a vehicle for entering, exploring, and shaping the ever-expanding virtual consciousness known as the Metaverse. GalaxE's various partnerships will enable it to bring fashion, media, gaming, and social into the Metaverse and provide users with a wide variety of unique experiences. The GalaxE platform supports the Hodl token on Stellar and the wHodl on Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, and Fantom.

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HodlAssets (HODL) 資源

官網

大家還在問：關於 HodlAssets (HODL) 的其他問題

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HODL 兌換爲當地貨幣

1 HODL 兌換 AUD
A$0.0043162299
1 HODL 兌換 GBP
0.002171688
1 HODL 兌換 EUR
0.0026060256
1 HODL 兌換 USD
$0.00271461
1 HODL 兌換 MYR
RM0.0120528684
1 HODL 兌換 TRY
0.0974002068
1 HODL 兌換 JPY
¥0.4106662008
1 HODL 兌換 RUB
0.2630728551
1 HODL 兌換 INR
0.2379355665
1 HODL 兌換 IDR
Rp44.5017961584
1 HODL 兌換 PHP
0.1575016722
1 HODL 兌換 EGP
￡E.0.1365177369
1 HODL 兌換 BRL
R$0.015744738
1 HODL 兌換 CAD
C$0.0038547462
1 HODL 兌換 BDT
0.3312367122
1 HODL 兌換 NGN
4.0698790425
1 HODL 兌換 UAH
0.1130092143
1 HODL 兌換 VES
Bs0.1628766
1 HODL 兌換 PKR
Rs0.7610137674
1 HODL 兌換 KZT
1.384994022
1 HODL 兌換 THB
฿0.092025279
1 HODL 兌換 TWD
NT$0.0891477924
1 HODL 兌換 CHF
Fr0.002443149
1 HODL 兌換 HKD
HK$0.0211468119
1 HODL 兌換 MAD
.د.م0.0272818305