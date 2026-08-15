HODL Coin 今日價格

HODL Coin (HODL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.88%。目前 HODL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HODL。

HODL Coin 目前市值在 $ 14,122.19 排名第 #-，流通供應量為 999.61M HODL。過去 24 小時內，HODL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.061265，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HODL 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -2.92%。過去一天，總交易量達到 --。

HODL Coin（HODL）市場資訊

市值 $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K 流通量 999.61M 999.61M 999.61M 總供應量 999,609,092.856363 999,609,092.856363 999,609,092.856363

HODL Coin 的目前市值為 $ 14.12K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HODL 的流通量為 999.61M，總供應量是 999609092.856363，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.12K。