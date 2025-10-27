HLP0（HLP0）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 24H最低價 $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 24H最高價 24H最低價 $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 24H最高價 $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 歷史最高 $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 最低價 $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 漲跌幅（1H） -0.30% 漲跌幅（1D） -0.12% 漲跌幅（7D） -0.84% 漲跌幅（7D） -0.84%

HLP0（HLP0）目前實時價格為 $1.026。過去 24 小時內，HLP0 的交易價格在 $ 1.016 至 $ 1.037 之間波動，市場活躍度顯著。HLP0 的歷史最高價為 $ 1.27，歷史最低價為 $ 0.72955。

從短期表現來看，HLP0 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.30%，過去 24 小時內變動為 -0.12%，過去 7 天內累計變動為 -0.84%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

HLP0（HLP0）市場資訊

市值 $ 444.46K$ 444.46K $ 444.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 444.46K$ 444.46K $ 444.46K 流通量 433.29K 433.29K 433.29K 總供應量 433,286.358737 433,286.358737 433,286.358737

HLP0 的目前市值為 $ 444.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HLP0 的流通量為 433.29K，總供應量是 433286.358737，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 444.46K。